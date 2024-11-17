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Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Adıyaman Bulvarı üzerinde Mustafa Batanay Toktamış idaresindeki 02 AFE 693 plakalı motosiklet ile Şerif Kaplan idaresindeki 02 AT 233 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Batanay Toktamış ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Engin Bigiş yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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