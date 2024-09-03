Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinlen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Karaağaç Caddesi üzerinde Eyüp Talha Y. idaresindeki 07 BSL 204 plakalı motosiklet ile Vakkas K. idaresindeki 46 AGA 153 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana kazada motosiklet sürücüsü Eyüp Talha Y. ve motosiklette bulunan Bulut K. yaralandı . Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN