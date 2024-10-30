Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şevket O. idaresindeki 02 AEB 182 plakalı otomobil ile Mete K. idaresindeki 02 ACH 306 plakalı motosiklet Alitaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mete K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN