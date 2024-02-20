Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Ramazan K., idaresindeki 63 AFT 974 plakalı motosiklet ile Hüseyin A., idaresindeki 02 FM 045 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN