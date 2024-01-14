Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ş., idaresindeki 02 T 0061 plakalı otomobil ile Bünyamin D., idaresindeki 02 ACG 952 plakalı motosiklet, Adıyaman Valiliği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bünyamin D., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bünyamin D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN