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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 2. Çevre Yolu Malazgirt Mahallesi mevkiinde H.G. idaresindeki 33 RD 228 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. (69) ile motosiklette bulunan S.Ö. isimli 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yaralanan baba ve kızı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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