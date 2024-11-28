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Adıyaman'da Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile kamyon çarpıştı. 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu ağır olan yaralının tedavisi sürüyor.

Adıyaman'da, motosikletle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.B., idaresindeki 02 AFC 946 plakalı motosiklet ile S.A., idaresindeki 06 DFL 402 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü E.B., ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.E., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ş.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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