Adıyaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, F.K. idaresindeki 02 AE 015 plakalı motosiklet ile H.H. idaresindeki 02 HP 337 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Abdul Musa Caddesi 2603 sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü F.K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN