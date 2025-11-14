Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı: Bir Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Karaburun Köyü'nde Fadime İşgörür'e ait motosiklet çalındı. Motosikletin çalındığını bir süre sonra fark eden İşgörür, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalıntı motosiklet her yerde arandığı esnada motosikletin Gölbaşı İlçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin Arda Caner K., ile Sabır Ç., tarafından çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan her iki şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Arda Caner K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN