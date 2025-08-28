Adıyaman'da Motosiklet Çocuğa Çarptı, Sürücü Kaçtı

Adıyaman'da, motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında bulunan Yusuf Coşkun'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpma sonrası olay yerinden hızla kaçarken küçük çocuk ise yaralandı. Yaralanan Yusuf Coşkun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Coşkun'a çarpan ve daha sonra kaçan sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN