Adıyaman'da Motosiklet Çocuğa Çarptı, Sürücü Kaçtı
Adıyaman merkezinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı. Olaydan sonra motosiklet sürücüsü kaçarken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adıyaman'da, motosikletin çarpıp kaçtığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında bulunan Yusuf Coşkun'a sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpma sonrası olay yerinden hızla kaçarken küçük çocuk ise yaralandı. Yaralanan Yusuf Coşkun, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Coşkun'a çarpan ve daha sonra kaçan sürücünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

