Adıyaman'da Motosiklet Çarpması: Bir Yaya Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Çarpması: Bir Yaya Yaralandı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram P. idaresindeki 02 AEY 470 plakalı motosiklet, Yenimahalle Karapınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şükrü B.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Şükrü B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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