Adıyaman'da Motosiklet Çarpması: Bir Yaya Yaralandı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram P. idaresindeki 02 AEY 470 plakalı motosiklet, Yenimahalle Karapınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Şükrü B.'ye çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Şükrü B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN