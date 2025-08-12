Adıyaman'da Minibüs Yayaya Çarpıp Yaraladı

Adıyaman'da Minibüs Yayaya Çarpıp Yaraladı
Adıyaman'da saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Abdülkadir K.'ye minibüs çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdülkadir K.'ye 34 CKH 520 plakalı minibüs çarptı. Meydana gelen kazada yaya Abdülkadir K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
