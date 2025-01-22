Adıyaman'da Minibüs Yaya Çarptı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.B. idaresindeki 02 KV 614 plakalı minibüs, Adıyaman Merkez 3.Çevre Yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.M.'ye çarptı. Kaza yaralan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN