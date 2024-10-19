Adıyaman'da Minibüs Sürücüleri Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs sürücüsü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan iki minibüs sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenlerle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Hasan B. isimli sürücü aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN