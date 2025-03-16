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Adıyaman'da Minibüs Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Minibüs Kamyona Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, minibüsün seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu 40.kilometrede Mehmet Ö.(61), idaresindeki 02 ADK 109 plakalı kamyona Sait Ş. (52), idaresindeki 34 EAN 524 plakalı minibüs arkadan çarptı. Minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden Sait Ş., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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