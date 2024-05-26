Adıyaman'da minibüs ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0151 plakalı minibüs ile Uğur Y.'nın kullandığı 02 AEK 453 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Y. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN