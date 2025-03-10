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Adıyaman'da Mesire Alanında Yangın Korkuttu

Adıyaman'da Mesire Alanında Yangın Korkuttu
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Adıyaman Merkez Ali Dağı Mesire alanında meydana gelen yangın ormanlık alanda kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, mesire alanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Ali Dağı Mesire alanında yangın meydana geldi. Ormanlık alan içerisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 2 dönümlük alanın yandığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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