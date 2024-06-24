Adıyaman'da Mesire Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da mesire alanında çıkan yangın, jandarma ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihandede mesire alanı yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mesire alanı içerisinde kuru ot yangınını fark etti. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını gören jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde alevlerin bulunduğu yere gitti. Jandarma ekipleri, ağaç dallarıyla alevlere müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek kamelyalara ve burada bulunan işletme alanına doğru ilerledi. Meydana gelen yangın, jandarma ekiplerinin çabaları sonucunda kamelyalara ve işletmeye sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN