Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Mesire Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkez Gazihandede mesire alanında çıkan yangın, jandarma ekiplerinin mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın kamelyalara ve işletme alanına sıçramadan önce söndürüldü.

Adıyaman'da mesire alanında çıkan yangın, jandarma ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihandede mesire alanı yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, mesire alanı içerisinde kuru ot yangınını fark etti. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını gören jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde alevlerin bulunduğu yere gitti. Jandarma ekipleri, ağaç dallarıyla alevlere müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek kamelyalara ve burada bulunan işletme alanına doğru ilerledi. Meydana gelen yangın, jandarma ekiplerinin çabaları sonucunda kamelyalara ve işletmeye sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

Ne diyeceği merak konusuydu! Yelek krizi sonrası Arda Güler de sessizliğini bozdu

 Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

 Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı

 CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor

CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile bir araya geldi! Masada 2 kritik başlık yer alıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title