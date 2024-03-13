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Adıyaman'da Merdiven Boşluğunda Yanıp Sönen Işıklar Korkuttu

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Adıyaman'da bir binanın merdiven boşluğunda kendiliğinden yanıp sönen ışıklar, bina sakinlerini korkuttu. Hırsız var şüphesiyle polis çağrıldı ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Adıyaman'da, bir binanın merdiven boşluğunda kendiliğinden yanıp sönen ışıklar bina sakinlerini korkuttu. Hırsız var şüphesiyle binaya polis çağrıldı ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bulunan ve hiçbir daire sakininin evde olmadığı 3 katlı binanın merdiven boşluklarındaki ışıklarının yanıp söndüğünü gören komşular durumu bina sakinlerine bildirdi. Evde hırsız olabileceği düşüncesiyle misafirlikten dönen bina sakinleri de ışıkları görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine bina sakinleri rahat bir nefes aldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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