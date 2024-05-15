Adıyaman'da Maytap Patlamaları Polisleri Harekete Geçirdi

Adıyaman'da, bir sitede bulunan iki binanın merdiven boşluklarına aynı anda atılan maytaplar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi AK Konut Sitelerinde kimliği belirsiz bir grup genç ellerine aldıkları maytapları ateşleyerek aynı anda binaların merdiven boşluklarına attı. Binaların merdiven boşluklarından patlama seslerinin gelmesi üzerine bina sakinleri korku yaşadı. Kimi silahlı saldırı kimi ise binada patlama olduğu düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın her hangi bir saldırı olmadığı ve patlatılan maytaplar olduğunu tespit etti. Polis ekipleri maytap patlatarak korkuya ve yanlış anlaşılmaya neden olan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN