Adıyaman'da Markette Silahlı Çatışma: 7 Tutuklama

Adıyaman'da bir markette iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameralara saniye saniye yansıdı. Korku dolu anların yaşandığı çatışmayla ilgili 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Karapınar Caddesi Can Salon yakınlarında bulunan bir markette karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma saniyeler içerisinde yerini silahlı çatışmaya bıraktı.

Marketteki çatışma kameralara saniye saniye yansıdı

Şahısların kasa önünde bir biriyle çatışma anları kameralara saniye saniye yansıdı. Bir süre çatışan şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

7 şüpheli tutuklandı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kavga eden şahısların adresleri tek tek tespit edilerek operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda M.E., M.M.Y., F.E., S.S., U.Y., C.C. ve A.K, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN