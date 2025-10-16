Haberler

Adıyaman'da Makine Kazası: İki İşçi Yaralandı

Adıyaman'da Makine Kazası: İki İşçi Yaralandı
Adıyaman merkez Börgenek Köyü'nde bir kum ocağında meydana gelen iş kazasında, makine arızasını gidermeye çalışan iki işçiden biri konveyör bandına sıkışırken, diğeri düştü. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da makine arızasını gidermeye çalışan iki kişi, vardiya değişimi sırasında çalıştırılan cihazda yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Börgenek Köyü yakınlarında bulunan kum ocağında çalışan Abdurrahman C., ile Mustafa G., konveyör bandında meydana gelen arızayı gidermek istedi. Her iki işçi arıza gidermeye çalıştığı esnada vardiya değişiminde yeni gelen işçiler durumu fark edemeyerek makineye çalıştırdı. Makinenin çalışmasıyla Abdurahman C., konveyör bandına sıkışarak, Mustafa G., ise düşerek yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralıdan Mustafa G'nin tedavi sonrası taburcu olduğu öğrenilirken Abdurahman C'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
