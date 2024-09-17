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Adıyaman'da Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Adıyaman'da bir bina duvarında mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak serbest bırakıldı. Güvercinin ayağına dolanan ip nedeniyle sıkıştığı öğrenildi.

Adıyaman'da bir binanın duvarında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde bulunan bir binanın duvarında güvercinin ayağına dolanan ipten dolayı mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, bina duvarına merdiven uzattı. Duvarda kurtulmak için çırpınan güvercin itfaiye erleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Güvercin daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye

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