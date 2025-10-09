Haberler

Adıyaman'da Madde Kullanımı Nedeniyle Bir Genç Hayat Mücadelesi Veriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da madde kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki C.U., yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, madde kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan bir genç yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 19 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında C.U. (19), isimli bir kişinin yerde yattığını ve bilinç dışı hareketler sergilediğini fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Madde kullandığı iddiasıyla fenalaştığı iddia edilen gence hastanede doktorlar tarafından müdahale edildi. C.U., isimli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.