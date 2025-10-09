Adıyaman'da Madde Kullanımı Nedeniyle Bir Genç Hayat Mücadelesi Veriyor

Adıyaman'da, madde kullandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan bir genç yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi 19 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında C.U. (19), isimli bir kişinin yerde yattığını ve bilinç dışı hareketler sergilediğini fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Madde kullandığı iddiasıyla fenalaştığı iddia edilen gence hastanede doktorlar tarafından müdahale edildi. C.U., isimli gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN