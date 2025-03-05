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Adıyaman'da Madde Kullanımı Artıyor: Sokakta Hareket Edemeyen Şahıs Korku Yarattı

Adıyaman'da Madde Kullanımı Artıyor: Sokakta Hareket Edemeyen Şahıs Korku Yarattı
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Adıyaman'ın Mehmet Akif Mahallesi'nde madde etkisi altındaki bir kişi, sokakta bir süre hareketsiz kaldı. Olay, çevredeki vatandaşlarda endişe yarattı ve madde kullanımının artışına dikkat çekildi.

Adıyaman'da, maddenin etkisinde kalan bir şahıs sokak ortasında bir süre hareketsiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde madde kullanan bir şahıs maddenin etkisinde kalarak sokakta adeta heykel gibi kaldı. Zaman zaman farklı hareketler yapan ve çevredeki vatandaşların da korkmasına neden olan şahıs, bir süre sonra olay yerinden sendeleyerek ayrıldı. Vatandaşlar, Adıyaman'da bu tür olayların sıklıkla yaşanmaya başladığını, sokak ve caddelerde güvenli bir şekilde yürüyemeyecek hale geldiklerini vurgulayarak duruma tepki gösterdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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