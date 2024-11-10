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Adıyaman'da Madde Bağımlısı İle Sağlık ve Polis Ekipleri Zor Anlar Yaşadı

Adıyaman'da Madde Bağımlısı İle Sağlık ve Polis Ekipleri Zor Anlar Yaşadı
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Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sağlık kontrolü sırasında ekiplerine zorluk çıkararak tedavi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs ekiplere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yerde yatan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahısla ilgili ihbar aldı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın sağlık kontrollerini yapacağı sırada şahıs zor anlar yaşattı. Polis ekiplerince müdahale edilen şahıs, tedavi edilmek üzere ambulansa bindirilip Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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