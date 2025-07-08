Adıyaman'da Madde Bağımlılığı Korkusu: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi

Adıyaman'da Madde Bağımlılığı Korkusu: Vatandaşlar Yetkililere Seslendi
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Adıyaman'da Varlık Mahallesi'nde madde bağımlılarının artışı nedeniyle vatandaşlar huzursuzluk içinde yaşıyor. Mahalle sakinleri, gece geç saatlerde yaşanan gürültüler ve güvensizlik nedeniyle ailelerinin güvenliğinden endişe ediyor ve yetkilileri acil önlem almaya çağırıyor.

Adıyaman'da, madde bağımlılarından dolayı korku yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.

Adıyaman Merkez'e bağlı Varlık Mahallesi'nde son zamanlarda madde bağımlılarından dolayı her gün korku içerisinde yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, bölgede artan madde bağımlısı sayısından dolayı artık isyan etme noktasına geldiklerini dile getirdi.

Mahalledeki metruk evlerin madde bağımlılarının yuvası haline geldiğini belirten mahalle sakinleri, huzurlarının kalmadığını ifade ederek yetkilileri göreve çağırdı.

Vatandaşlar, gece geç saatlere kadar devam eden gürültüler, sokakta yaşanan uygunsuz davranışlar ve güvensizlik ortamından dolayı büyük endişe duyduklarını belirtti. Özellikle çocuklarının güvenliği konusunda tedirginlik yaşadıklarını vurgulayan aileler, defalarca şikayet etmelerine rağmen yeterli önlem alınmadığını dile getirdi.

Vatandaşlar, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ederek, Varlık Mahallesi'ne acilen çözüm üretilmesini talep etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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