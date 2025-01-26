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Adıyaman'da Lastik Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Lastik Patlayan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman-Kahta karayolunda seyir halindeki otomobilin lastiği patlayarak bariyerlere çarptı. Sürücü Ö.Ş. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da seyir halinde olduğu esnada lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Hastane Kavşağı yakınlarında Ö.Ş. idaresindeki 02 AAP 597 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastik patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ö.Ş. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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