Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Havalimanı Kavşağı'nda Resul Bedirhan idaresindeki 35 AD 6666 plakalı otomobil, araç lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Resul Bedirhan ve araçta bulunan Sait Şanlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN