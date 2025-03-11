Adıyaman'da Kum Yüklü Kamyon Faciası: 1 Ölüm, 1 Yaralı

Adıyaman'da virajı alamayan kum yüklü kamyon, park halindeki 2 tıra çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza anları ise yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek rampasında meydana geldi. G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da akaryakıt istasyon alanındaki oto bakım bölümünde park halindeki 2 tıra çarpıp, tarlaya devrildi. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan (38) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak önce bariyere ardından park halindeki tırlara çarpma anları yer aldı.

Görgü tanıkları da Börgenek rampasındaki virajda sürekli kazaların olduğunu belirterek daha fazla kaza olmasının önüne geçilmesini istedi. - ADIYAMAN