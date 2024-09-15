Adıyaman'da Kullanılmayan Ahşap Büfede Yangın Çıktı

Adıyaman'da kullanılmayan ahşap büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Hocaömer Mahallesi 214. Sokakta içerisinde çıktı. Kullanılmayan ahşap büfe içerisinden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN