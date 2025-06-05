Adıyaman'da Köpeğe Çarpmamak İçin Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında O.Y., idaresindeki 51 BH 110 plakalı otomobilin önüne bir köpek çıktı. Otomobile çarpmamak isteyen sürücü ani manevralar yaptı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü O.Y., ile otomobilde bulunan S.T., B.G., ve E.G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN