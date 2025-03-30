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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada Mehmet Kadan'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mehmet Kadan idaresindeki 27 ZE 132 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişinde bulunan ve sürekli kazaların yaşandığı Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Kadan ile otomobilde bulunan Melek, Esma Beren ve Selim Kadan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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