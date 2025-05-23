Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlarla çarpan otomobilde maddi hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Rabia T., idaresindeki 02 ADA 218 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 27 BBM 519 plakalı hafif ticari araç ile 02 AFC 550 plakalı otomobille çarptı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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