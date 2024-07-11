Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
Adıyaman merkezinde meydana gelen kazada, bir sürücü ani manevra yaparak önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazaya sebebiyet veren aracı bulmak için çalışma başlattı.
Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Rampasında bir sürücü aniden önüne kıran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Yapılan manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazaya sebebiyet veren aracın bulunması için ise çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN