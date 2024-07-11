Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Rampasında bir sürücü aniden önüne kıran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Yapılan manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazaya sebebiyet veren aracın bulunması için ise çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN