Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilin kazasında 1 kişi yaralandı. Bariyer otomobilin içerisinden geçti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bariyer otomobilin içerisinden geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında Salih M., idaresindeki 02 AES 329 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazanın şiddetiyle bariyer otomobilin ön kısmından girerek arkasından çıktı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Salih M., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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