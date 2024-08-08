Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Serdar Özboyraz idaresindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmış meydana gelen kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Özboyraz'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN