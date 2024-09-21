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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Araç Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı
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Adıyaman-Kahta Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarladaki elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil tarladaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 02 AEU 877 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kontrolden çıkan otomobil, tarla içerisindeki elektrik direğini parçalayarak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Kahta Kaza

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