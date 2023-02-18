Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da kontrol edilen binalar işaretlenip yıkılıyor

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'da kontrol edilen binalar işaretlenip yıkılıyor

Adıyaman'da depremde hasar gören ve acil yıkılması gereken binalar yapılan incelemenin ardından üzerine "Kontrol edilmiştir" yazısı yazılarak yıkılıyor.

Adıyaman'da depremde hasar gören ve acil yıkılması gereken binalar yapılan incelemenin ardından üzerine "Kontrol edilmiştir" yazısı yazılarak yıkılıyor.

Adıyaman'da depremde hasar gören binaların tespit çalışmaları devam ediyor. Bütün mahalleleri dolaşan ekipler, sırayla bütün binaları kontrol ediyor. Ekiplerin üzerine "Kontrol edildi" yazdığı ağır hasarlı binalar, iş makineleri tarafından yıkılıyor.

Adıyaman'da depremde bin 485 bina yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 4 bin 85 olarak kayıtlara geçerken yıkımı acil olan bina sayısının ise 538 olduğu belirtildi. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title