Adıyaman'da Konteyner Yangını

Adıyaman'da, bir konteynerde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan ve kime ait olduğu belirlenemeyen bir konteyner gece geç saatlerde alev aldı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN