Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın Paniği
Gölbaşı ilçesindeki konteyner kentte iki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte bulunan 2 konteynerin yanması paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan konteyner kentte H.İ.B., ile B.K'ye ait her iki konteynerde yangın çıktı.
Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ölen ya da yaralanananın olmadığı olayda her iki konteyner kullanılamaz hale geldi olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN