Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın Paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte bulunan 2 konteynerin yanması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan konteyner kentte H.İ.B., ile B.K'ye ait her iki konteynerde yangın çıktı.

Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü ölen ya da yaralanananın olmadığı olayda her iki konteyner kullanılamaz hale geldi olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN