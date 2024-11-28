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Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın: 1 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Adıyaman'da Konteyner Kentte Yangın: 1 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki TOKİ Konteyner Kent'te çıkan yangında 1 konteyner yandı. Yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 1 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan TOKİ Konteyner Kent geçici barınma merkezinde Muhlis Uyar'a ait konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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