Adıyaman'da Konteyner Kentte Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Adıyaman'da konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez P-6 Konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonrası olayın şüphelisi 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan her iki şahıs jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN