Adıyaman'da Konteyner Kentte Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
Adıyaman'da konteyner kentte meydana gelen hırsızlık olayı sonrası, jandarma ekipleri tarafından 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez P-6 Konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma sonrası olayın şüphelisi 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan her iki şahıs jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa