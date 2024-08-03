Adıyaman'da konteyner kentte çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında bir konteyner cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentte bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanların ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN