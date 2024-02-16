Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Klima Hırsızlığı Yapan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da bulunan konteyner kentlerde klima hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da bulunan konteyner kentlerde klima hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, depremzede vatandaşların barındığı K-13 konteyner kentte 4 adet klimanın çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelisi olan M.T., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN