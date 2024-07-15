Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Konteyner Kent Yanında Kuru Ot Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, konteyner kent yanında meydana gelen kuru ot yangını korku ve paniğe neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adıyaman'da, konteyner kent yanında meydana gelen kuru ot yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bulunan K-29 konteyner kent yanında bulunan otluk alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının konteynerlere sıçrama ihtimalinden dolayı korku yaşandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title