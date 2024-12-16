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Adıyaman'da Kömür Sobasından Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'da Kömür Sobasından Yangın: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kahta ilçesinde kömür sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, evin içerisinde bulunan eşyaları küle çevirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın gece saatlerinde, ilçeye bağlı Girne Mahallesi 6073 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasının borusundan çıkan kıvılcımlar koltuklara sıçradı. Kısa sürede koltuk, halı ve perdeler yanmaya başladı. Dumandan dolayı yangını fark eden ev sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kahta Beledyiesi İtfaiye Ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü. Dumandan etkilenen Haci K. (48), Sabahattin K. (25), Muhammet K. (16), Kamile K. (50), Zeynep Nida K. (8), Merve K. (18) ve Ahmet K. (59) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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