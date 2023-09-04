Adıyaman'da komşular arasında kavga çıktı

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde yüksek ve küfürlü konuşma nedeniyle komşular arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri olaya müdahale etti ve kavgayı sakinleştirdi. Olay yerinde ölen veya yaralanan olmadı.

Adıyaman'da, mahallede yüksek ve küfürlü konuşma nedeniyle komşular arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2079 Sokak içerisinde yüksek ses ve küfürlü konuşmadan dolayı komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden komşular sakinleştirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga yerinde kimsenin bir birinden şikayetçi olmaması üzerine kalabalığı dağıtan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN