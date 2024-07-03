Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da, komşular arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya müdahale etmek isteyen polisler havaya uyarı ateşi açtı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi TOKİ'ler içerisinde daha önceden husumetli oldukları öğrenilen komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve silahların kullanıldığı kavga yerinde şahıslar birbirine öldüresiye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis ekipleri, havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerince kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi. Kavgada bıçakla yaralanan Mehmet Ç., Sabri Ç., ve İsmail Ç., ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavga yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Aynı zamanda kavgada bir aracın camları da parçalandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN