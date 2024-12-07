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Adıyaman'da Klima Motorunda Yangın Korkuya Neden Oldu

Adıyaman'da Klima Motorunda Yangın Korkuya Neden Oldu
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Adıyaman merkezinde bir evin klima motorunda çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, bir evin klima motorunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak içerisinde 3 katlı bir binanın 1.katındaki daireye ait evin klima motorunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altın alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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